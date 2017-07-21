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Önce düğün sonra balayı

  • Portakal

Dostlarını ağırladı

  • Portakal

Bol halaylı düğün

  • Portakal

En mutlu imza

  • Portakal

Önce düğün sonra balayı

  • Portakal

Dostlarını ağırladı

  • Portakal

Bol halaylı düğün

  • Portakal

En mutlu imza

  • Portakal

Magazinsondakika.com
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Türkiye ve dünyadan son dakika MAGAZİN haberleri

BU HAFTA KİMLER İNDİ, KİMLER ÇIKTI? 2017 YILINDA NİKAH MASASINA OTURAN ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!

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Uçankuş

Magazin Haberleri

Sky modası

Sky modası

Alanya gece hayatına kısa süre önce geri dönerek adından sıkça söz ettirmey...

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Son dakika Magazin haberleri ve güncel Magazin haberleri burada
MAGAZİN HABERLERİ - UÇANKUŞ

Hayatın rutininden çıkıp magazin, kültür sanat ve televizyon dünyasından haberleri merak mı ediyorsunuz?

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Uçankuş
Dosta ziyaret

Dosta ziyaret

Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, önceki gün kendisine yapılan sürp...

Dostlarını ağırladı

Dostlarını ağırladı

Alanya'nın tanınmış gençlerinden turizmci Fırat Kızılay, hafta sonunda Adan...

'Elimden her iş gelir'

'Elimden her iş gelir'

Yalçınlar Otel Ekipmanları Genel Müdürü Zeki Korkmaz, hafta sonunu ailesiyl...

Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama

Alanya Eczacı Güzin - Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi G...

Önce düğün sonra balayı

Önce düğün sonra balayı

Alanya'nın sevilen gençlerinden Serkan Aheste, Tuğba Yün ile hayatını birle...

30 yıllık dostluk

30 yıllık dostluk

Makro Market yanındaki Mini Keyif, önceki akşam keyifli bir buluşmaya sahne...

Görkemli gece

Görkemli gece

The Nispet Bar, Alanya gecelerine hızlı bir giriş yaptı. İlk günden tıklım...

Modaya uydular

Modaya uydular

Gold Kuyumculuk sahibi Kıvanç Özkan ve kızı Yağmur Özkan, hafta sonunda son...

Mini tatil

Mini tatil

Alanya'nın sevilen gençlerinden Mehmet Çolak, hafta sonunda küçük bir kaçam...

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    Magazin ve moda dünyasından haberler, özel röportajlar ve ünlülerin hayatından dedikodular Magazinsondakika.com'da!

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